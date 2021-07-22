В результате паводок разрушил инфраструктуру, дороги и затопил жилые дома. Сейчас последствия непогоды ликвидируют.

Кстати Люди стояли по колени в воде: ужасные последствия непогоды на Закарпатье – фото, видео

Непогода наделала бед

Во время паводка разрушило трансформаторную подстанцию, 600 метров электрической сети.

Затопило 192 домохозяйства, 93 жилых дома, 2 дороги областного значения, 10 – коммунального и 70 источников децентрализованного водоснабжения.

Повредило 7 мостов, 50 мостов, 48 мостов на лесных дорогах, 2 пешеходных моста, 4 участка берегоукреплений и одну подпорную стенку.

Посчитали, что общая сумма убытков составила почти 160 миллионов гривен.

Смотрите видео, как на Закарпатье бушевала непогода: