В результате паводок разрушил инфраструктуру, дороги и затопил жилые дома. Сейчас последствия непогоды ликвидируют.
Кстати Люди стояли по колени в воде: ужасные последствия непогоды на Закарпатье – фото, видео
Непогода наделала бед
- Во время паводка разрушило трансформаторную подстанцию, 600 метров электрической сети.
- Затопило 192 домохозяйства, 93 жилых дома, 2 дороги областного значения, 10 – коммунального и 70 источников децентрализованного водоснабжения.
- Повредило 7 мостов, 50 мостов, 48 мостов на лесных дорогах, 2 пешеходных моста, 4 участка берегоукреплений и одну подпорную стенку.
Посчитали, что общая сумма убытков составила почти 160 миллионов гривен.
Смотрите видео, как на Закарпатье бушевала непогода:
Непогода в других регионах Украины
- Кроме Закарпатья, ливни и шквалы накрыли южные и восточные области. В Краматорском районе Донецкой области погода повредила 77 кровель
- В городе Сватово Луганской области частично разрушена крыша городской больницы. В Троицком – крыша школы.
- В Одессе сильный дождь подтопил 38 частных жилых домов и приусадебных участков.
- Более того, погибли 2 человека и еще 7 попали в больницы.
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