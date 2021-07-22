У результаті паводок зруйнував інфраструктуру, дороги та затопив житлові будинки. Наразі наслідки негоди ліквідовують.
До речі Люди стояли по коліна у воді: жахливі наслідки негоди на Закарпатті – фото, відео
Негода наробила лиха
- Під час паводку зруйнувало трансформаторну підстанцію, 600 метрів електричної мережі.
- Затопило 192 дворогосподарства, 93 житлові будинки, 2 дороги обласного значення, 10 – комунального та 70 джерел децентралізованого водопостачання.
- Пошкодило 7 мостів, 50 мостів, 48 мостів на лісових дорогах, 2 пішохідні мости, 4 ділянки берегоукріплень та одну підпірну стінку.
Порахували, що загальна сума збитків склала майже 160 мільйонів гривень.
Дивіться відео, як на Закарпатті вирувала негода:
Негода в інших регіонах України
- Крім Закарпаття, зливи та шквали накрили південні та східні області. У Краматорському районі Донеччини погода пошкодила 77 покрівель
- У місті Сватове Луганської області частково зруйновано дах міської лікарні. У Троїцькому – дах школи.
- В Одесі сильний дощ підтопив 38 приватних житлових будинків та присадибних ділянок.
- Ба більше, загинули 2 людей та ще 7 потрапили в лікарні.
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