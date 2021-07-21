Через інтенсивні опади там сформувався значний місцевий стік потічків. Місцеві мешканці поділилися у мережі фотографіями з наслідками негоди.
До теми Стіна з дощу змивала все на шляху: очевидці розповіли про страшні наслідки негоди на Закарпатті
Рівень води у Великому Бичкові швидко піднявся, це призвело до затоплень. Це сталося, зокрема, через відсутність придорожніх кюветів або їхній стан.
На Закарпатті люди стоять по коліна у воді: дивіться відео
Води було багато / Фото "Новини Закарпаття"
Напередодні у гірському селі Свобода на Закарпатті внаслідок сильної зливи зійшли два селеві потоки. Вони відрізали частину села від дороги.
Ситуація з негодою на Закарпатті
- Синоптики застерегли, що 20 – 21 липня рівень води в українських річках знову підніметься. Мовиться насамперед про Львівщину, Прикарпаття, Закарпаття й Буковину.
- Там, де пройдуть зливи на Закарпатті, рівень води може піднятися до 1 метра. Є ймовірність того, що сформується значний місцевий та схиловий сток.