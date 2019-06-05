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      Убытки на десятки тысяч: в многоэтажку в Тернополе попала молния

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      В Тернополе молния попала в 9-этажный дом и из-за перепада напряжения сгорела чуть ли не вся система обеспечения здания. Кроме этого, в квартирах тернополян еще и испортилась электроника.

      Жители, которые в то время были дома, услышали сильный удар. А когда вышли на крышу многоэтажки, то увидели след, куда попал разряд. К их удивлению оказалось, что в доме нет громоотвода.

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      Журналистам 24 канала удалось связаться по телефону с фирмой, которая возводила дом. Застройщик оправдывался: мол, не было нужды устанавливать громоотвод, поскольку вокруг – плотная застройка.

      Мы не обратили на это внимание. Молниезащита предусмотрена, насколько мне известно, если отдельно стоящее здание – 400 метров. То есть 400 метров от других сооружений,
      – прокомментировал Владимир Михайлюк, директор фирмы-застройщика.

      Городские чиновники отметили, что дом ввели в эксплуатацию в 2017 году. Тогда застройщик пообещал обеспечить многоэтажку всеми необходимыми системами защиты и снабжения. Однако, выполнил ли это обещание, городская власть не проверила.

      Норму о том, что перед выдачей разрешения на заселение чиновники обязаны выезжать и осматривать дом, выдали через год после сдачи этой многоэтажки – в 2018 году. По словам специалистов, громоотводы надо устанавливать на любом доме, ведь из-за изменения климата грозы очень участились.

      У Тернополі в будинок влучила блискавка
      Следы от удара молнии на крыше дома

      Поэтому, чтобы не подвергать себя опасности, жители многоэтажки установили два громоотвода за собственные средства. Вся система обошлась им всего лишь в семь тысяч гривен.

      А вот за восстановление лифтов, домофонов и видеонаблюдения ОСМД заплатило 70 тысяч гривен. Кроме того, на десятки тысяч гривен погорело техники. Отсудить убытки у застройщика люди могут только через суд.

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      Теги: Новости Украины Тернополь Непогода в Украине
      Источник: 24 канал
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