Убытки на десятки тысяч: в многоэтажку в Тернополе попала молния

В Тернополе молния попала в 9-этажный дом и из-за перепада напряжения сгорела чуть ли не вся система обеспечения здания. Кроме этого, в квартирах тернополян еще и испортилась электроника.

Жители, которые в то время были дома, услышали сильный удар. А когда вышли на крышу многоэтажки, то увидели след, куда попал разряд. К их удивлению оказалось, что в доме нет громоотвода.

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Журналистам 24 канала удалось связаться по телефону с фирмой, которая возводила дом. Застройщик оправдывался: мол, не было нужды устанавливать громоотвод, поскольку вокруг – плотная застройка.

Мы не обратили на это внимание. Молниезащита предусмотрена, насколько мне известно, если отдельно стоящее здание – 400 метров. То есть 400 метров от других сооружений,

– прокомментировал Владимир Михайлюк, директор фирмы-застройщика.

Городские чиновники отметили, что дом ввели в эксплуатацию в 2017 году. Тогда застройщик пообещал обеспечить многоэтажку всеми необходимыми системами защиты и снабжения. Однако, выполнил ли это обещание, городская власть не проверила.

Норму о том, что перед выдачей разрешения на заселение чиновники обязаны выезжать и осматривать дом, выдали через год после сдачи этой многоэтажки – в 2018 году. По словам специалистов, громоотводы надо устанавливать на любом доме, ведь из-за изменения климата грозы очень участились.



Следы от удара молнии на крыше дома

Поэтому, чтобы не подвергать себя опасности, жители многоэтажки установили два громоотвода за собственные средства. Вся система обошлась им всего лишь в семь тысяч гривен.

А вот за восстановление лифтов, домофонов и видеонаблюдения ОСМД заплатило 70 тысяч гривен. Кроме того, на десятки тысяч гривен погорело техники. Отсудить убытки у застройщика люди могут только через суд.