Збитки на десятки тисяч: у багатоповерхівку в Тернополі влучила блискавка

У Тернополі блискавка поцілила в 9-поверховий будинок й через перепад напруги згоріла чи не вся система забезпечення будівлі. Крім цього, у квартирах тернополян ще й зіпсувалася електроніка.

Мешканці, які в той час були удома, почули сильний удар. А коли вийшли на дах багатоповерхівки, то побачили слід, куди влучив розряд. На їх подив виявилося, що у будинку немає громовідводу.

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Журналістам 24 каналу вдалося зв'язатись телефоном з фірмою, яка зводила дім. Забудовник виправдовувався: мовляв, не було потреби встановлювати громовідвід, оскільки навколо – щільна забудова.

Ми не звернули на це увагу. Блискавкозахист передбачений, наскільки мені відомо, якщо окремо стояча споруда – 400 метрів. Тобто 400 метрів від інших споруд,

– прокоментував Володимир Михайлюк, директор фірми-забудовника.

Міські чиновники зазначили, що дім ввели в експлуатацію у 2017 році. Тоді забудовник пообіцяв забезпечити поверхівку всіма необхідними системами захисту та постачання. Однак, чи виконав той обіцянку, міська влада не перевірила.

Норму про те, що перед видачею дозволу на заселення чиновники зобов'язані виїжджати й оглядати будинок, видали за рік після здачі цієї багатоповерхівки – у 2018 році. За словами спеціалістів, громовідводи треба встановлювати на будь-якому будинку, адже через зміни клімату грози дуже почастішали.



Сліди від удару блискавки на даху будинку

Тож, аби не наражати себе на небезпеку, мешканці багатоповерхівки встановили два громовідводи за власні кошти. Уся система обійшлася їм всього лише у сім тисяч гривень.

А от за відновлення ліфтів, домофонів та відеоспостерження ОСББ заплатило 70 тисяч гривень. Окрім того, на десятки тисяч гривень погоріло техніки. Відсудити збитки у забудовника люди можуть лише через суд.