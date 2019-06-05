Негода в Україні: з'явилися фото та відео затопленого села на Тернопільщині

Після сильної зливи у Монастириському районі Тернопільщини річка Золота Липа вийшла з берегів. Вода ринула просто вулицями села Красіїв, наробивши місцевим жителям збитків.

Через нагоду підтопило 6 житлових будинків та орієнтовно 7 гектарів приватних присадибних ділянок, про це повідомив голова Тернопільської ОДА Степан Барна на своїй сторінці у Facebook.

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Керівник області наголосив, що рятувальники активно працюють над вирішенням ситуації.

Рівень води в потічку спадає (наразі впав на 30 сантиметрів та становить орієнтовно 50 сантиметрів над рівнем землі). Роботи по відкачуванню води почнуться після спадання води та можливості проведення таких заходів,

– сказав він.



Негода на Тернопільщині/ Фейсбук Степана Барни



Річка затопила село на Тернопільщині/ Фейсбук Степана Барни

Відео із негодою опублікувала жителька села Надія Грона на своїй сторінці у Facebook/ Зазначимо, рясні зливи у вівторок, 4 червня, на Тернопільщині випадали у різних районах.