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      Непогода в Украине: появились фото и видео затопленного села на Тернопольщине

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      Непогода на Тернопольщине сделала реки из сельских улиц
      Непогода на Тернопольщине сделала реки из сельских улиц / Фейсбук Степана Барны

      После сильного ливня в Монастырском районе Тернопольской области река Золотая Липа вышла из берегов. Вода хлынула по улицам села Красиев, причинив местным жителям убытки.

      Из-за непогоды подтопило 6 жилых домов и ориентировочно 7 гектаров частных приусадебных участков, об этом сообщил председатель Тернопольской ОГА Степан Барна на своей странице в Facebook.

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      Руководитель области отметил, что спасатели активно работают над решением ситуации.

      Уровень воды в ручейке спадает (сейчас упал на 30 сантиметров и составляет ориентировочно 50 сантиметров над уровнем земли). Работы по откачке воды начнутся после спада воды и возможности проведения таких мероприятий,
      – сказал он. 


      Непогода на Тернопольщине/ Фейсбук Степана Барны


      Река затопила село на Тернопольщине/ Фейсбук Степана Барны

      Видео с непогодой опубликовала жительница села Надежда Грона на своей странице в Facebook. Отметим, обильные ливни во вторник, 4 июня, на Тернопольщине выпадали в разных районах.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Тернополь Непогода в Украине
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