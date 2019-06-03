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      Раптова злива затопила Буковину: люди пересуваються по пояс у воді – фото та відео

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      Раптова злива затопила Буковину: люди пересуваються по пояс у воді
      Раптова злива затопила Буковину: люди пересуваються по пояс у воді / http://buknews.com.ua

      Раптова злива накрила містечко Новодністровськ у Чернівецькій області. Та за лічені хвилини у місті затопило всі дороги, а люди намагаються пересуватись вулицями по пояс у воді.

      На фото із соцмереж видно, як вода сягає вікон легкових машин.

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      Станом на зараз злива закінчилась, вода поступово відступає.

      За словами місцевих мешканців, це сталося 3 червня приблизно 14 години дня Відео на своїй сторінці у Facebook опублікував користувач Павло Марценюк. На ньому видно, що легковик, який був припакований на узбіччі, майже повністю у воді.

      Негода у Новодністровськ: фото

      Зазначимо, що синоптики прогнозують закінчення опадів на Буковині у другій половині червня. За їхніми словами, цього року очікується дощове літо з невеликими проясненнями на декілька днів.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Негода в Україні Погода Новини Чернівців Стихійні лиха
      Джерело: 24 канал
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