Раптова злива затопила Буковину: люди пересуваються по пояс у воді – фото та відео

Раптова злива накрила містечко Новодністровськ у Чернівецькій області. Та за лічені хвилини у місті затопило всі дороги, а люди намагаються пересуватись вулицями по пояс у воді.

На фото із соцмереж видно, як вода сягає вікон легкових машин.

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Станом на зараз злива закінчилась, вода поступово відступає.

За словами місцевих мешканців, це сталося 3 червня приблизно 14 години дня Відео на своїй сторінці у Facebook опублікував користувач Павло Марценюк. На ньому видно, що легковик, який був припакований на узбіччі, майже повністю у воді.

Негода у Новодністровськ: фото

Зазначимо, що синоптики прогнозують закінчення опадів на Буковині у другій половині червня. За їхніми словами, цього року очікується дощове літо з невеликими проясненнями на декілька днів.