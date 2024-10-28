По самым скромным оценкам, стоимость вооружения, что Россия получила от КНДР, превышает 1,7 миллиарда долларов, информирует немецкий Фонд Наумана. Для сравнения, общий экономический объём Северной Кореи оценивают лишь в 23,7 миллиарда долларов.

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Как КНДР зарабатывает на войне в Украине

Если информация об отправке войск КНДР в Россию подтвердится, то доходы Северной Кореи могут вырасти на сотни миллионов долларов.

Впрочем, в фонде считают, что развертывание в России более 20 тысяч солдат представляется маловероятным. Это может поставить под угрозу стабильность режима Ким Чен Ына, а многие северокорейские армейцы могут таким образом сбежать из страны.

Документы свидетельствуют, что с начала войны в Украине Россия и Северная Корея стали теснее сотрудничать, а официальная торговля между ними значительно возросла.

Например, за первую половину 2024 года объём товарообмена достиг 52,9 миллиона долларов, что значительно превышает показатель за весь 2023 год, который составил 34,4 миллиона долларов. Это свидетельствует о том, что годовой объём торговли может вернуться к уровню, который существовал до введения санкций в 2017 году.

Расширение сотрудничества сопровождается увеличением дипломатических контактов между странами: в 2024 году уже состоялось более 24 встречи, тогда как в течение последних десятилетий этот показатель редко превышал пять встреч в год.

Напоминаем, войска КНДР, которых и отправляет в Россию, являются молодыми, нетренированными и с устаревшей техникой. Ким Чен Ын изучает реакцию Путина на помощь и позже может прислать более профессиональных бойцов.