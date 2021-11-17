Перше — дає нам більше часу довести Заходу, що Nord Stream 2 — це беззаперечне зло та загроза цивілізованому світу. Друге — дає нам реальну суб'єктність у цьому процесі та майданчик, де можна доводити свої аргументи.

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Варто розуміти, що "Північний Потік-2" — це не про бізнес, це виключно про геополітичні інтереси Кpeмля.

Газопровід підірве всі правила конкурентного ринку Європи, відкриваючи широкий простір для зловживань газового монополіста.

З цим трубопроводом Україна лишиться без транзиту газу та мільярдних надходжень від нього до бюджету. Але що гірше, ми будемо значно вразливішими до нового витку збройної агресії з боку вopoга.

Безпрецедентна енергетична криза у всій Європі, контрольований Лукашенком хаос на кордоні з Польщею, Литвою та Латвією, стягування військ до кордонів з Україною — це все про те, як Пyтiн тисне на Захід задля прискорення сертифікації та запуску труби.

Лише спільними діями з країнами-членами Європейського Союзу ми зможемо зупинити загарбницькі апетити Пyтiна та не дати йому до рук зброї з маркуванням Nord Stream 2.

До теми Неоднозначна ситуація: чи справді "Нафтогаз" впливатиме на запуск ПП-2

Так само важливою для нас є і підтримка Сполучених Штатів, для яких ми, на жаль, не виглядаємо як стабільний та надійний партнер. А треба було б.