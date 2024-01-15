Так, 12 января на сайте Днепровского городского совета появился проект решения исполкома по созданию групп розыска мужчин мобилизационного возраста и участков для их оповещения.

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В мэрии Днепра дали заднюю

После распространения этой информации в СМИ, власти Днепра обратились к медиа и телеграммам-каналам с просьбой опровергнуть свои публикации. Ведь проект решения не прошел соответствующую экспертизу, а после проверки был удален из перечня проектов решений исполкома.

Что предполагал проект

В Днепре предлагали создать специальные участки. Они должны были заниматься оповещением мужчин призывного возраста, а также поставщиков транспортных средств. Их планировали разместить в помещениях районных администраций города.

В работу участков хотели привлечь представителей военкоматов. Кроме того, предполагалось создание групп розыска военнообязанных.

Так, в структуру участков оповещения могли входить:

управление участка оповещения;

группа оповещения по домашним адресам;

группа оповещения по служебным адресам;

группа анализа;

группа розыска.

В Украине хотят усилить мобилизацию

Перед Новым годом Кабмин зарегистрировал два законопроекта – о мобилизации, а также о военных нарушениях. В настоящее время правительство отозвало его для внесения поправок.

Что предлагали чиновники: