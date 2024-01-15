Так, 12 января на сайте Днепровского городского совета появился проект решения исполкома по созданию групп розыска мужчин мобилизационного возраста и участков для их оповещения.
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В мэрии Днепра дали заднюю
После распространения этой информации в СМИ, власти Днепра обратились к медиа и телеграммам-каналам с просьбой опровергнуть свои публикации. Ведь проект решения не прошел соответствующую экспертизу, а после проверки был удален из перечня проектов решений исполкома.
Что предполагал проект
В Днепре предлагали создать специальные участки. Они должны были заниматься оповещением мужчин призывного возраста, а также поставщиков транспортных средств. Их планировали разместить в помещениях районных администраций города.
В работу участков хотели привлечь представителей военкоматов. Кроме того, предполагалось создание групп розыска военнообязанных.
Так, в структуру участков оповещения могли входить:
- управление участка оповещения;
- группа оповещения по домашним адресам;
- группа оповещения по служебным адресам;
- группа анализа;
- группа розыска.
В Украине хотят усилить мобилизацию
Перед Новым годом Кабмин зарегистрировал два законопроекта – о мобилизации, а также о военных нарушениях. В настоящее время правительство отозвало его для внесения поправок.
- уклонение от постановки на военный учет будет угрожать штафом в размере от 8,5 тысяч до 17 тысяч гривен. Пока штраф составляет 3400 - 5100 гривен.
- нарушение законодательства об обороне, воинской обязанности и военной службе, мобилизационной подготовке и мобилизации рядовым гражданам будет караться от 25,5 тысячи до 34 тысяч гривен. Для должностных лиц – от 34000 до 85000 гривен.
- за отказ проходить ВЛК – наказание от 3 до 5 лет лишения свободы.