Участнице Pussy Riot запретили выезд из России: на следующий день она покинула РФ

Участнице Pussy Riot Марии Алехиной несмотря на запрет выезда из России удалось покинуть территорию РФ и отправиться на гастроли в Великобританию.

8 августа при попытке вылета из России в аэропорту "Домодедово" Алехиной сообщили, что ей закрыт выезд за границу.

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послезавтра первый спектакль по моей книжке Riot Days на фесте в Эдинбурге



но в аэропорту ребята из погранслужбы ФСБ сказали, что мне закрыт выезд из страны



такие дела pic.twitter.com/nD4PkoWHV1 — Мария Алехина (@all_mary) 8 серпня 2018 р.

Издание Meduza сообщало, что запрет на выезд связано якобы с неотбытым наказанием в виде общественных работ, которое Алехиной назначили за участие в протестных акциях.

9 августа в Twitter Pussy Riot появилось сообщение о том, что несмотря на запрет выезда из России Марии Алехиной удалось вылететь в Эдинбург, где у панк-рок-группы запланировано несколько выступлений.

Despite the official ban to leave Russia, Masha Alyokhina has found a way to escape, and she is flying to Edinburgh right now! Our residency with Riot Days Show at the Edinburgh Fringe begins on 10th! Until 19th daily! On stage at 8:45-9:30. Tickets: https://t.co/eEGoTXe7fM — ????? ???? (@pussyrrriot) 9 серпня 2018 р.

Кто такие Pussy Riot?

Это российский анархо-феминистская панк-рок-группа, организующая свои выступления в формате несанкционированных акций в непредназначенных для этого местах. 21 февраля 2012 года участницы группы Pussy Riot провели в храме Христа Спасителя в Москве панк-молебен "Богородица, Путина прогони". Трое участников группы Мария Алехина, Надежда Толоконникова и Екатерина Самуцевич были приговорены к двум годам колонии. Впоследствии срок Самуцевич заменили на условный.