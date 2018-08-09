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Участнице Pussy Riot запретили выезд из России: на следующий день она покинула РФ

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Мария Алехина уехала из России несмотря на запрет
Мария Алехина уехала из России несмотря на запрет / Twitter

Участнице Pussy Riot Марии Алехиной несмотря на запрет выезда из России удалось покинуть территорию РФ и отправиться на гастроли в Великобританию.

8 августа при попытке вылета из России в аэропорту "Домодедово" Алехиной сообщили, что ей закрыт выезд за границу.

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Издание Meduza сообщало, что запрет на выезд связано якобы с неотбытым наказанием в виде общественных работ, которое Алехиной назначили за участие в протестных акциях.

9 августа в Twitter Pussy Riot появилось сообщение о том, что несмотря на запрет выезда из России Марии Алехиной удалось вылететь в Эдинбург, где у панк-рок-группы запланировано несколько выступлений.

Кто такие Pussy Riot?
Это российский анархо-феминистская панк-рок-группа, организующая свои выступления в формате несанкционированных акций в непредназначенных для этого местах. 21 февраля 2012 года участницы группы Pussy Riot провели в храме Христа Спасителя в Москве панк-молебен "Богородица, Путина прогони". Трое участников группы Мария Алехина, Надежда Толоконникова и Екатерина Самуцевич были приговорены к двум годам колонии. Впоследствии срок Самуцевич заменили на условный.

Теги: Новости Украины Новости России Великобритания
Источник: 24 Канал
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