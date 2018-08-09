Учасниці Pussy Riot заборонили виїзд з Росії: через день вона покинула країну
Учасниці Pussy Riot Марії Альохіній попри заборону виїзду з Росії вдалось покинути територію РФ і відправитись на гастролі у Великобританію.
8 серпня при спробі вильоту із Росії в аеропорту "Домодєдово" Альохіній повідомили, що їй закритий виїзд за кордон.
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Видання Meduza повідомляло, що заборона на виїзд пов'язана нібито з невідбутим покаранням у вигляді громадських робіт, до якого Альохіну засудили за участь в протестних акціях.
9 серпня у Twitter Pussy Riot з'явилось повідомлення про те, що попри заборону виїзду із Росії Марії Альохіній вдалось вилетіти до Единбургу, де у панк-рок-гурту заплановано кілька виступів.
Хто такі Pussy Riot?
Це російський анархо-феміністський панк-рок-гурт, що організовує свої виступи у форматі несанкціонованих акцій в непризначених для цього місцях. 21 лютого 2012 року учасниці гурту Pussy Riot провели у храмі Христа Спасителя у Москві панк-молебень "Богородиця, Путіна прожени". Троє учасниць групи Марія Альохіна, Надія Толоконникова і Катерина Самуцевич були засуджені до двох років колонії. Згодом термін Самуцевич замінили на умовний.