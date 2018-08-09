Учасниці Pussy Riot заборонили виїзд з Росії: через день вона покинула країну

Учасниці Pussy Riot Марії Альохіній попри заборону виїзду з Росії вдалось покинути територію РФ і відправитись на гастролі у Великобританію.

8 серпня при спробі вильоту із Росії в аеропорту "Домодєдово" Альохіній повідомили, що їй закритий виїзд за кордон.

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послезавтра первый спектакль по моей книжке Riot Days на фесте в Эдинбурге



но в аэропорту ребята из погранслужбы ФСБ сказали, что мне закрыт выезд из страны



такие дела pic.twitter.com/nD4PkoWHV1 — Мария Алехина (@all_mary) 8 серпня 2018 р.

Видання Meduza повідомляло, що заборона на виїзд пов'язана нібито з невідбутим покаранням у вигляді громадських робіт, до якого Альохіну засудили за участь в протестних акціях.

9 серпня у Twitter Pussy Riot з'явилось повідомлення про те, що попри заборону виїзду із Росії Марії Альохіній вдалось вилетіти до Единбургу, де у панк-рок-гурту заплановано кілька виступів.

Despite the official ban to leave Russia, Masha Alyokhina has found a way to escape, and she is flying to Edinburgh right now! Our residency with Riot Days Show at the Edinburgh Fringe begins on 10th! Until 19th daily! On stage at 8:45-9:30. Tickets: https://t.co/eEGoTXe7fM — ????? ???? (@pussyrrriot) 9 серпня 2018 р.

Хто такі Pussy Riot?

Це російський анархо-феміністський панк-рок-гурт, що організовує свої виступи у форматі несанкціонованих акцій в непризначених для цього місцях. 21 лютого 2012 року учасниці гурту Pussy Riot провели у храмі Христа Спасителя у Москві панк-молебень "Богородиця, Путіна прожени". Троє учасниць групи Марія Альохіна, Надія Толоконникова і Катерина Самуцевич були засуджені до двох років колонії. Згодом термін Самуцевич замінили на умовний.