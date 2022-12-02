Украина более 9 месяцев противостоит полномасштабной агрессии со стороны России. За это время тысячи украинцев и украинок бок о бок защищали родную землю от врага. 24 канал рассказывает, как получить статус участника боевых действий.

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Три способа получить статус УБД

Как отметил ранее минобороны Алексей Резников, получить статус участника боевых действий можно с помощью одного из трех доступных способов. Оговоримся, что процесс проходит централизованно. Но у вас также есть возможность подать документы самостоятельно. Следовательно, в Комиссию может обратиться:

командир или начальник воинской части;

сам военнослужащий;

лицо, получившее освобождение от службы.

По этой ссылке можно ознакомиться с перечнем документов, которые необходимо предоставить. Документ четко разделен на пакет для командира, военнослужащего и освобожденного от службы.

Итак, сначала вам необходимо будет собрать документы, подать их в одну из комиссий и ожидать результата. Сотрудники комиссии обработают полученные документы, после чего будут принимать решение о предоставлении статуса УБД.

Что будет делать комиссия после получения документов

Сначала их должны зарегистрировать в специальной книге учета. После этого в течение месяца заявку должны рассмотреть и принять решение и сообщить об этом соответствующему ТЦК.

После этого подразделения социального обеспечения ТЦК должны:

донести до заявителя решение комиссии;

организовать выдачу свидетельство УБД заявителю;

информировать о выдаче документа соответствующим службам персонала (кадровым центрам), отвечающих за организацию работы комиссий.

Над оформлением будут работать 18 комиссий

В Минобороны отметили, что определением статуса участника боевых действий будут заниматься 18 комиссий. Получить его смогут те, кто подключен к системе Минобороны, охватывающей Вооруженные Силы Украины, Главное управление разведки, а также Государственную специальную службу транспорта.

Внимание! Если у вас есть вопросы, связанные с представлением документов для получения статуса УБД, обратитесь на "горячую линию" Министерства обороны по номеру 0 800 500 442.

Алексей Резников также отметил, что в Минобороны делают все возможное для ускорения процесса. В то же время следует понимать, что за более чем 9 месяцев активной фазы войны в Украине насчитываются сотни тысяч УБД. Так что на обработку столь значительного массива документов понадобится время.

Кроме того, в ведомстве уверяют, что будут контролировать процесс. Там будут следить за тем, чтобы в Украине не появились фейковые "ветераны", не имеющие ничего общего с участием в боевых действиях.

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