Україна упродовж понад 9 місяців протистоїть повномасштабній агресії з боку Росії. За цей час тисячі українців і українок пліч-о-пліч боронили рідну землю від ворога. 24 канал розповідає, як отримати статус учасника бойових дій.

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Три способи отримати статус УБД

Як зазначив раніше міноборони Олексій Резніков, отримати статус учасника бойових дій можна за допомогою одного з трьох доступних способів. Обмовимося, що процес відбувається централізовано. Але у вас також є можливість податися самостійно. Отже, до Комісії може звернутися:

командир або начальник військової частини;

сам військовослужбовець;

особа, котра отримала звільнення від служби.

За цим посиланням можна ознайомитися з переліком документів, які необхідно надати. Документ чітко розділений на пакет для командира, військовослужбовця та того, хто звільнений від служби.

Отже, спочатку вам необхідно буде зібрати документи, подати їх до однієї з комісій й очікувати на результат. Співробітники комісії опрацюють отримані документи, після чого ухвалюватимуть рішення, чи надавати статус УБД.

Що робитиме комісія після отримання документів

Спочатку їх повинні зареєструвати у спеціальній книзі обліку. Після цього протягом місяця заявку повинні розглянути й ухвалити рішення та повідомити про цього відповідний ТЦК.

Після цього підрозділи соціального забезпечення ТЦК повинні:

донести до заявника рішення комісії;

організувати видачу посвідки УБД заявнику;

інформувати про видачу документа відповідним службам персоналу (кадровим центрам), які відповідають за організацію роботи комісій.

Над оформленням працюватимуть 18 комісій

У Міноборони зауважили, що визначенням статусу учасника бойових дій займатимуться 18 комісій. Отримати його зможуть ті, хто долучений до системи Міноборони, яка охоплює Збройні Сили України, Головне управління розвідки, а також Державну спеціальну службу транспорту.

Увага! Якщо у вас виникли питання, пов'язані з поданням документів для отримання статусу УБД, зверніться на "гарячу лінію" Міністерства оборони за номером 0 800 500 442.

Олексій Резніков також зазначив, що у Міноборони роблять усе можливе для пришвидшення процесу. Водночас слід розуміти, що за понад 9 місяців активної фази війни в Україні налічуються сотні тисяч УБД. Тож на обробку настільки значного масиву документів знадобиться час.

Крім того, у відомстві запевняють, що контролюватимуть процес. Там слідкуватимуть за тим, щоб в Україні не з'явилися фейкові "ветерани", які не мають нічого спільного з участю у бойових діях.

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