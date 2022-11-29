Оформлення документів для учасників бойових дій розпочнеться з 1 грудня. За словами Резнікова, захисникам слід врахувати декілька моментів.
Зауважте Як волонтерам і водіям отримати дозвіл для виїзду за кордон
Оформлювати документи для УБД почнуть 1 грудня
Резніков наголосив, що всі, хто має підстави, отримають статус учасника бойових дій та відповідні соціальні гарантії.
Не треба хвилюватись, нікого не забудуть і не загублять. Міністерство оборони відпрацює у синергії з іншими відомствами, насамперед з нашими колегами з Міністерства ветеранів,
– розповів міністр.
Він додав, що за 9 місяців активної фази війни в Україні є сотні тисяч учасників бойових дій. Тому обробка такого масиву документів потребуватиме певного часу.
"Ми будемо робити усе можливе, щоб цей час був максимально коротким. Але прошу всіх бути готовими й ставитись з розумінням, що доведеться якийсь період чекати", – додав Резніков.
Він зазначив, що Міноборони розробило алгоритм отримання статусу УБД. Його оприлюднили на офіційних ресурсах відомства та наразі доводять до виконання у військах.
"Для розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій у системі Міноборони, яка включає ЗСУ, ГУР МО та ДССТ, буде утворено 18 комісій. Ці комісії вже формуються і почнуть роботу орієнтовно з 1 грудня. Після цього стартує робота з документами", – пояснив Резніков.
Як отримати статус учасника бойових дій
Отримати статус УБД можна трьома способами:
- ️за зверненням командира частини, який централізовано подає документи на підлеглих військовослужбовців; ️
- за особистим зверненням військовослужбовця, який самостійно збирає документи та подає їх до відповідної комісії;
- за особистим зверненням особи, звільненої з військової служби, через територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.
У разі виникнення запитань, завжди можна звернутися на гарячу лінію Міноборони.
"Додам, що підготовка необхідних документів та забезпечення соціальних гарантій нашим воїнам – це обов'язок держави. Міністерство оборони у межах компетенції його виконає", – заявив міністр.
Резніков зауважив, що процес надання статусу УБД контролюватимуть, щоб не допустити появи фейкових ветеранів, які героїчно "обороняли котли" в глибокому тилу. Насамперед це питання поваги до справжніх героїв, які боронять Україну, ризикуючи життям.
"Нагадаю, що Міноборони успішно організувало і здійснює виплату щомісячного грошового забезпечення та додаткові виплати сотням тисяч військовослужбовців. Перший місяць було непросто, потім процес було налагоджено", – зазначив міністр.
Він підсумував, що спочатку можуть бути якісь нюанси через велику кількість звернень. Тому Резніков просить набратися терпіння. Всі затримки намагатимуться швидко подолати.
Варто подивитися – ЗСУ можуть отримати МІГ-29 та F-16: відео