Як отримати дозвіл на виїзд за кордон через систему "Шлях" – розповіла юристка Регіонального центру з надання БВПД у Сумській області Яна Кравець.

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Хто може тимчасово виїхати за кордон

Законодавчо врегульовано, що рішення про виїзд за кордон чоловіків призовного віку можуть ухвалювати лише щодо водіїв, які перевозять вантаж, призначений для ЗСУ або інших військових формувань. Крім того, отримати дозвіл можуть громадяни, які займаються перевезенням медикаментів, а також гумдопомоги.

Аби отримати рішення щодо дозволу на перетин державного кордону, водій-волонтер має звернутися до представників Мінінфраструктури або до регіональних військових адміністрацій. Після чого його внесуть у систему та погоджуватимуть у Держприкордонслужбі. Звернення можна відправити в електронному вигляді. Отримати його можна на строк не більше 30 днів.

Одержати дозвіл можуть будь-які з таких підприємств, установ та організацій:

військові, правоохоронні органи;

військові адміністрації;

медзаклади;

відправники чи отримувачі гуманітарної допомоги.

Після опрацювання звернення уповноважений орган ухвалює рішення щодо надання дозволу на перетин державного кордону, а також вносить відомості до інформаційної системи "Шлях", надсилає звернення до Держприкордонслужби, після чого остання вирішуватиме, чи пропускати водія за межі України.

Кого не можуть мобілізувати до армії

Додамо, що 22 листопада Президент України Володимир Зеленський підписав закон, згідно з яким визначили порядок відтермінування від призову певних груп людей. Нагадаємо, що ще 4 листопада цей закон підтримала Верховна Рада країни.

У документі мовиться про те, що військовозобов'язані українці, що працюють в органах державної влади, на підприємствах, в різних установах та організаціях, можуть бути заброньованими на підставі чітко визначених умов. Крім того, відстрочку від армії отримують:

ті, хто не є придатними до військової служби;

громадян, які мають відстрочку за сімейними обставинами або станом здоров'я.

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