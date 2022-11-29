Как получить разрешение на выезд за границу через систему "Шлях" – рассказала юрист Регионального центра по предоставлению БВПД в Сумской области Яна Кравец.

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Кто может временно уехать за границу

Законодательно урегулировано, что решение о выезде за границу мужчин призывного возраста могут приниматься только в отношении водителей, перевозящих груз, предназначенный для ВСУ или других военных формирований. Кроме того, получить разрешение могут граждане, занимающиеся перевозкой медикаментов, а также гумпомощи.

Чтобы получить решение о разрешении на пересечение государственной границы, водитель-волонтер должен обратиться к представителям Мининфраструктуры или региональным военным администрациям. После чего его внесут в систему и согласуют в Госпогранслужбе. Обращение можно отправить в электронном виде. Получить его можно сроком не более 30 дней.

Получить разрешение могут любые из таких предприятий, учреждений и организаций:

военные, правоохранительные органы;

военные администрации;

медучреждения;

отправители или получатели гуманитарной помощи.

После обработки обращения уполномоченный орган принимает решение о предоставлении разрешения на пересечение государственной границы, а также вносит сведения в информационную систему "Шлях", направляет обращение в Госпогранслужбу, после чего последняя будет решать, пропускать ли водителя за пределы Украины.

Кого не могут мобилизовать в армию

Добавим, что 22 ноября Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому определили порядок отсрочки от призыва определенных групп людей. Напомним, что еще 4 ноября этот закон поддержала Верховная Рада страны.

В документе говорится, что военнообязанные украинцы, работающие в органах государственной власти, на предприятиях, в различных учреждениях и организациях, могут быть забронированы на основании четко определенных условий. Кроме того, отсрочку от армии получают:

те, кто не пригоден к военной службе;

граждане, которые имеют отсрочку по семейным обстоятельствам или состоянию здоровья.

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