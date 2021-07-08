Об этом сообщила депутат от фракции "Голос" Алина Михайлова.

"А когда деньги дадут? Дорогая, так тебе сказали, четыре часа – 250 гривен, надо стоять!", "Давай сфоткай меня, я Татьяне сброшу вот, что мы были", – приводит Михайлова разговоры в толпе.

Она отметила, что кроме митингующих, которые представлялись "предпринимателями", было еще несколько групп людей с разными требованиями.

В общем сегодня я насчитала три группы – кроме проплаченных киосочников, есть еще "АТОшники" под красно-черными БОЕВЫМИ знаменами (мразючки), которые хотят реабилитационный центр возле (или на) озере Вырлица. И еще есть актив ОО, которое просит депутатов вернуть 375 га общине,

– объяснила депутат Киевсовета.

Михайлова убеждена, что проплаченные митинги вредят развитию гражданского общества в стране.

"Среди пенсионеров и людей с гангренами на ногах есть и много молодежи. Которая искренне меня удивляет. Неужели вам так не хватает в жизни 250 гривен, что вы готовы позорно стоять под Радой за одних "решал" против других, создавая и пороча понятие протестов и акций? Сегодня в Украине действительно формируется здоровое гражданское общество. И вот это все, что сейчас под Киевсоветом – сплошное гадкое зло", – подытожила она.

Также накануне митинга в соцсетях распространялись объявления о наборе массовки на митинг под Киевсоветом.