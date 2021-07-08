Про це повідомила депутатка від фракції "Голос" Аліна Михайлова.

"А коли гроші дадуть? Люба, так тобі сказали, чєтирє часа – 250 грівєн, надо стоять!", "Давай сфоткай меня, я Татьянє скину отчьот, шо ми були", – наводить Михайлова розмови у натовпі.

Вона зазначила, що крім мітингувальників, які представлялися "підприємцями", було ще кілька груп людей з різними вимогами.

Загалом сьогодні я нарахувала три групи – окрім проплачених кіосочників, є ще "атовці" під червоно – чорними БОЙОВИМИ прапорами (мразючкі), які хочуть реабілітаційний центр біля (чи на) озері Вирлиця. І ще є актив ГО, яке просить депутатів повернути 375 га громаді,

– пояснила депутатка Київради.

Михайлова переконана, що проплачені мітинги шкодять розвитку громадянського суспільства в країні.

"Серед пенсіонерів та людей з гангренами на ногах є і багато молоді. Яка щиро мене дивує. Невже вам так не вистачає в житті 250 гривень, що ви готові позорницько стояти під радою за одних "рєшал" проти інших, створюючи та паплюжачи поняття протестів та акцій? Сьогодні в Україні дійсно формується здорове громадянське суспільство. І ось це все, що зараз під Київрадою – суцільне бридке зло", – підсумувала вона.

Також напередодні мітингу у соцмережах поширювалися оголошення про набір масовки на мітинг під Київрадою.