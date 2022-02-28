Об этом сообщил президент во время утреннего обращения к украинцам 28 февраля, сообщает 24 канал. Зеленский подчеркнул, что решение непростое – с моральной точки зрения, но полезное – с точки зрения нашей защиты.

Внимание Мы обращаемся к ЕС насчет присоединения Украины по новой процедуре, – Зеленский

Каждый час мы посвящаем усилению нашего государства. Каждый, кто может присоединиться к борьбе с оккупантами, должен это делать,

– подчеркнул Зеленский.

А потому, в условиях военного положения участники боевых действий – украинцы с реальным боевым опытом – будут освобождены из-под стражи и смогут компенсировать свою вину в самых горячих точках войны.

Также он сообщил, что из некоторых людей, участников АТО, снимут все санкции. Ключевое сейчас – оборона.

Зеленский об уходе из-под стражи участников боевых действий: видео

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