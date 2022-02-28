Про це повідомив президент під час ранкового звернення до українців 28 лютого, повідомляє 24 канал.
Увага Ми звертаємось до ЄС щодо приєднання України за новою процедурою, – Зеленський
В умовах воєнного стану учасники бойових дій – українці з реальним бойовим досвідом – будуть звільнені з-під варти і зможуть компенсувати свою провину у найгарячіших точках війни,
– заявив Володимир Зеленський.
Також він повідомив, що з деяких людей, учасників АТО, знімуть всі санкції. Ключове зараз – оборона.
Ранкове звернення Зеленського від 28 лютого: дивіться відео
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