У новому зверненні президент подякував міжнародним партнерам за їхню допомогу. Водночас він наголосив, що головна мета України – бути на рівних із європейцями, повідомляє 24 канал.

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Для цього нам потрібно стати частиною Європейського Союзу. Саме тому Україна звертається до ЄС щодо негайного приєднання за спецпроцедурою.

"Ми вдячні партнерам за те, що вони поряд з нами. Але наша мета – бути разом з усіма європейцями і, головне, – бути на рівних. Я впевнений, що це справедливо. Я впевнений, що ми на це заслужили. Я впевнений, що все це можливо", – наголосив Володимир Зеленський.

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