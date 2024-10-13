Об этом сообщает разведка Великобритании. Кроме того, там отметили, что в Черном море Россия побоялась проводить учения.

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Разведка Великобритании проанализировала учения "Океан-24"

Россия с 10 по 16 сентября провела масштабные стратегические учения своего флота под названием "Океан-24". Как отметили в разведке, это первые учения за 2 года.

Эти учения, скорее всего, были попыткой продемонстрировать потенциал и способность, несмотря на войну. В разведке добавили, что росСМИ утверждали, что в учениях примут участие:

более 400 кораблей,

120 самолетов,

7000 транспортных средств,

90 тысяч военнослужащих.

Учения проводили в Баренцевом, Балтийском, Средиземном и Каспийском морях, а также в Тихом и Северном Ледовитом океанах. Впрочем, в Черном море учений не было. Вероятно, на это повлияли атаки на флот в первые 6 месяцев этого года.

Впрочем, в разведке отметили, что Россия преувеличила количество техники, которую задействовали в учениях.

Учения действительно проводились в этих регионах, но Россия почти наверняка сильно преувеличила эти цифры, поскольку сейчас есть только около 300 кораблей, готовых принять в них участие,

– заявили в разведке.

Ранее ГУР вывело из строя тральщик "Александр Обухов", который базировался в Балтийском море. Корабль получил сильные повреждения, вода начала попадать в двигатель и тральщик пришлось отправить на капитальный ремонт.