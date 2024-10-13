Про це повідомляє розвідка Великої Британії. Крім того, там наголосили, що у Чорному морі Росія побоялася проводити навчання.

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Розвідка Великої Британії проаналізувала навчання "Океан-24"

Росія з 10 по 16 вересня провела масштабні стратегічні навчання свого флоту під назвою "Океан-24". Як зауважили у розвідці, це перші навчання за 2 роки.

Ці навчання, швидше за все, були спробою продемонструвати потенціал і спроможність, попри війну. У розвідці додали, що росЗМІ стверджували, що у навчаннях візьмуть участь:

понад 400 кораблів,

120 літаків,

7000 транспортних засобів,

90 тисяч військовослужбовців.

Навчання проводили у Баренцевому, Балтійському, Середземному і Каспійському морях, а також в Тихому і Північному Льодовитому океанах. Втім, у Чорному морі навчань не було. Ймовірно, на це вплинули атаки на флот у перші 6 місяців цього року.

Втім, у розвідці наголосили, що Росія перебільшила кількість техніки, яку задіяли у навчаннях.

Навчання дійсно проводились в цих регіонах, але Росія майже напевно сильно перебільшила ці цифри, оскільки наразі є лише близько 300 кораблів, готових взяти в них участь,

– заявили у розвідці.

Раніше ГУР вивело з ладу тральник "Алєксандр Обухов", який базувався в Балтійському морі. Корабель зазнав сильних пошкоджень, вода почала потрапляти у двигун і тральник довелося відправити на капітальний ремонт.