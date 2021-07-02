В военных учениях Sea Breeze в Черном море принимают участие 32 страны. Тридцать две! Вероятно, в разном качестве, но, тем не менее, Соединенные Штаты смогли собрать такую большую международную коалицию.

Не пропустите Путин попробовал "умножить нас на ноль"

Там Австралия, Южная Корея, Япония, Бразилия … Кроме того, большой друг Кремля – Турция. Канада, Израиль… Вот вам, министр Лавров, и многополярность мира!

Какую коалицию могут собрать в мире российские власти?

Сколько стран объединить? Допустим, на своих учениях.

В Средиземном море, вдали от российских берегов, наша страна проводит в пику НАТО ненужные и затратные маневры. В одиночестве. Никого там нет. Никто не пришел по морю – ни китайские товарищи, ни великий белорусский ловец гражданских самолетов, ни мощнейший венесуэльский союзник …

Читайте Дед в голове все удержать не может: как Путин путался в прямом эфире

А в черноморском регионе остались еще у России дружественные страны?

Каковы там реальные итоги кремлевской "дипломатии" за последний 21 год? Что можно положить на стол "весомо, грубо, зримо". Водки стакан! И выпить в одиночестве. Занюхав Крымом. Реальное влияние нашей страны в мире относительно Соединенных Штатов, избранных российским руководством главной целью противостояния, невелико.

Кипятиться возмущением можно сколько угодно, пока вода в державном чайнике окончательно не испарится. Ничего это не изменит.

Ресурсов на глобальное противостояние западному миру нет. Ресурсов для того, чтобы играть в этом противостоянии ведущую роль, нет тем более.