Археологи и геологи разгадали загадку происхождения материалов, из которых сделаны камни Стоунхенджа. Оказалось, они были получены с места, называемого Вест-Вудс, примерно в 25 километрах от самого памятника.

Исследователи провели анализ химического состава сарсенов (каменных сооружений), которые остались, прежде чем сравнивать их друг с другом. Выяснилось, что из 52 сарсенов 50 имели общий химический состав. То есть все они могли происходить из одного места, информирует IFL Science.

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Что такое Стоунхендж Культовая неолитическая достопримечательность, состоящая из гигантских камней. Расположена в Великобритании. Основная архитектура памятника состоит из огромных сланцевых мегалитов, обычно известных как сарсены. Ученые считают, что памятник изначально содержал около 80 сарсенов, но сегодня на месте сохранилось лишь 52.

Откуда происходят материалы, из которых сделан Стоунхендж

Сравнив геохимическую подпись одного из этих камней со знаками других сарсенов со всей Великобритании, ученые идентифицировали название Вест-Вудс. Это источник массивных камней, расположенный на севере, в 25 километрах от Стоунхенджа.

Интересно, что два из сарсенов были привезены из совсем другой неопознанной точки. Авторы не могут объяснить их происхождение.

Вероятно, 50 сарсенов были доставлены на площадку одновременно. Ученые предполагают, что они были собраны во время одной фазы строительства.

Несмотря на последние открытия, касающиеся истории Стоунхенджа, ученые до сих пор не могут подтвердить, кто и с какой целью построил древний памятник.