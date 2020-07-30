Археологи і геологи розгадали загадку походження матеріалів, з яких зроблені камені Стоунхенджа. Виявилось, вони були отримані з місця, що зветься Вест-Вудс, приблизно за 25 кілометрів від самого пам'ятника.

Дослідники провели аналіз хімічного складу сарсенів (кам'яних споруд), що залишилися, перш ніж порівнювати їх один з одним. З’ясувалось, що з 52 сарсенів 50 мали загальний хімічний склад. Тобто всі вони могли походити з одного місця, інформує IFL Science.

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Що таке Стоунхендж Культова неолітична пам'ятка, що складається з велетенських каменів. Розташована у Великій Британії. Основна архітектура пам'ятника складається з величезних сланцевих мегалітів, зазвичай відомих як сарсени. Вчені вважають, що пам'ятник спочатку містив близько 80 сарсенів, але сьогодні на місці збереглося лише 52.

Звідки походять матеріали, з яких зроблений Стоунхендж

Порівнявши геохімічний підпис одного з цих каменів зі знаками інших сарсенів з усієї Великої Британії, вчені ідентифікували назву Вест-Вудс. Це джерело масивних каменів, розташоване на півночі, за 25 кілометрів від Стоунхенджа.

Цікаво, що два із сарсенів були привезені з зовсім іншої невпізнаної точки. Автори не можуть пояснити їх походження.

Ймовірно, 50 сарсенів були доставлені на майданчик одночасно. Вчені припускають, що вони були зібрані під час однієї фази будівництва.

Незважаючи на останні відкриття, що стосуються історії Стоунхенджа, вчені досі не можуть підтвердити, хто і з якою метою побудував стародавній пам'ятник.