Ученые нашли черепаху, вид которой исчез 100 лет назад: милые фото

На Галапагосских островах в Тихом океане, группа эквадорских ученых нашла самку огромной черепахи из вида Chelonoidis Phantasticus. Ранее исследователи считали, что все черепахи этого вида давно исчезли.

В последний раз ученые видели этот вид в 1906 году, сообщили на официальной странице Национального парка Галапагосских островов в Twitter.

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Почему вид Chelonoidis Phantasticus исчез

Считалось, что эти черепахи вымерли еще в прошлом веке из-за извержения вулканов. В наше время Галапагосские острова являются объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Сейчас там можно встретить представителей 11 видов черепах, а черепах вида Chelonoidis Phantasticus станет уже 12.

Ученые нашли редкую черепаху

Кроме этого вида на островах есть еще два вида гигантских черепах

К слову, на Буковине в Черновицкой области люди встретили двух диких зубров. Животные гуляли по лесу и подошли очень близко к людям.