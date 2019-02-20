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      Ученые нашли черепаху, вид которой исчез 100 лет назад: милые фото

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      Черепаха вида Chelonoidis Phantasticus
      Черепаха вида Chelonoidis Phantasticus / Фото из соцсетей

      На Галапагосских островах в Тихом океане, группа эквадорских ученых нашла самку огромной черепахи из вида Chelonoidis Phantasticus. Ранее исследователи считали, что все черепахи этого вида давно исчезли.

      В последний раз ученые видели этот вид в 1906 году, сообщили на официальной странице Национального парка Галапагосских островов в Twitter.

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      Почему вид Chelonoidis Phantasticus исчез

      Считалось, что эти черепахи вымерли еще в прошлом веке из-за извержения вулканов. В наше время Галапагосские острова являются объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Сейчас там можно встретить представителей 11 видов черепах, а черепах вида Chelonoidis Phantasticus станет уже 12.

      Вчені знайшли рідкісну черепаху

      Ученые нашли редкую черепаху

      Відтепер учені будуть слідкувати за

      Кроме этого вида на островах есть еще два вида гигантских черепах

      К слову, на Буковине в Черновицкой области люди встретили двух диких зубров. Животные гуляли по лесу и подошли очень близко к людям.

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      Теги: ЮНЕСКО Мир животных
      Источник: 24 Канал
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