Вчені знайшли черепаху, вид якої зник 100 років тому: милі фото
На Галапагоських островах, що в Тихому океані, група еквадорських вчених знайшла самку величезної черепахи з виду Chelonoidis Phantasticus. Раніше дослідники вважали, що усі черепахи цього виду давно зникли.
В останній раз вчені бачили цей вид у 1906 році, повідомили на офіційній сторінці Національного парку Галапагоських островів в Twitter.
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Чому вид Chelonoidis Phantasticus зник
Вважалося, що ці черепахи вимерли ще в минулому столітті через виверження вулканів. У наш час Галапагоські острови є об'єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Наразі там можна зустріти представників 11 видів черепах, а черепаха виду Chelonoidis Phantasticus стане вже 12.
Вчені знайшли рідкісну черепаху
Окрім цього виду на островах є ще два види гигантських черепах
До слова, на Буковині у Чернівецькій області люди зустріли двох диких зубрів. Тварини гуляли лісом та підійшли дуже близько до людей.