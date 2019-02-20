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      Вчені знайшли черепаху, вид якої зник 100 років тому: милі фото

      1396 Читать новость на русском
      Черепаха виду Chelonoidis Phantasticus
      Черепаха виду Chelonoidis Phantasticus / Фото з соціальних мереж

      На Галапагоських островах, що в Тихому океані, група еквадорських вчених знайшла самку величезної черепахи з виду Chelonoidis Phantasticus. Раніше дослідники вважали, що усі черепахи цього виду давно зникли.

      В останній раз вчені бачили цей вид у 1906 році, повідомили на офіційній сторінці Національного парку Галапагоських островів в Twitter.

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      Чому вид Chelonoidis Phantasticus зник

      Вважалося, що ці черепахи вимерли ще в минулому столітті через виверження вулканів. У наш час Галапагоські острови є об'єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Наразі там можна зустріти представників 11 видів черепах, а черепаха виду Chelonoidis Phantasticus стане вже 12.

      Вчені знайшли рідкісну черепаху
      Вчені знайшли рідкісну черепаху

      Відтепер учені будуть слідкувати за
      Окрім цього виду на островах є ще два види гигантських черепах

      До слова, на Буковині у Чернівецькій області люди зустріли двох диких зубрів. Тварини гуляли лісом та підійшли дуже близько до людей. 

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      Теги: Світ тварин ЮНЕСКО
      Джерело: 24 Канал
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