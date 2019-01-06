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      Підійшли дуже близько: двох диких зубрів помітили на Буковині, вражаюче відео

      511 Читать новость на русском
      Зубр
      Зубр / Фото з відкритих джерел

      На Буковині у Чернівецькій області люди зустріли двох диких зубрів. Тварини гуляли лісом та підійшли дуже близько до людей.

      Таке відео опублікував на свої сторінці у Facebook мешканець Буковини Олексій Коломієць.

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      Помітили зубрів у селі Банилів-Підгірний Сторожинецького району.

      Вперше бачив так близько зубрів в природі,
      – написав мешканець Буковини.

      Окрім того, коричтувач повідомив під своїм дописом, що того ж дня на Буковині бачили ще двох самок та двох бичків, які пройшли по хребту. На відео помітно, як дикі тварини гуляють лісом. Вони підійшли до людей ближче ніж на 10 метрів та відразу втекли.

      Вперше бачив так близько зубрів в природі.

      Опубліковано Олексієм Коломійцем Субота, 5 січня 2019 р.

      Також один з користувачів соцмережі наголосив у коментарях під дописом, мовляв, добре, що мисливці виявились доброчесними і не чіпали тварин: "Дурні зубри – чим далі від людей, тим довше проживуть. А будуть так підходити, якийсь муд*к зробить собі фото із тушкою... Дякую, що не підстрелили. Може і наші діти колись побачать їх живими".

      Що відомо про зубрів? Бізон європейський або зубр – це європейський вид роду бізонів родини бикових. 

      Зубри були доведені до загрози зникнення через надмірний і неконтрольований промисел. У більшості країн зникнення зубра відбулося протягом 17-19 століть, і остаточно вид був донищений у багатьох місцях під час Першої світової війни.

      Така ситуація вимагала заходів з охорони виду, включно із забороною полювання, заходи з відновлення втрачених популяцій, створення заповідних ділянок в місцях поселення цих биків.

      Вид має кілька незалежних охоронних категорій. Він занесений до:
      - Червоної книги України (постійно з 1980 року),
      - Червоної книги Міжнародного союзу охорони природи (постійно),
      - Європейського Червоного списку (1991).

      Теги: Новини України Світ тварин Новини Чернівців
      Джерело: 24 Канал
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