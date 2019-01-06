Підійшли дуже близько: двох диких зубрів помітили на Буковині, вражаюче відео

На Буковині у Чернівецькій області люди зустріли двох диких зубрів. Тварини гуляли лісом та підійшли дуже близько до людей.

Таке відео опублікував на свої сторінці у Facebook мешканець Буковини Олексій Коломієць.

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Помітили зубрів у селі Банилів-Підгірний Сторожинецького району.

Вперше бачив так близько зубрів в природі,

– написав мешканець Буковини.

Окрім того, коричтувач повідомив під своїм дописом, що того ж дня на Буковині бачили ще двох самок та двох бичків, які пройшли по хребту. На відео помітно, як дикі тварини гуляють лісом. Вони підійшли до людей ближче ніж на 10 метрів та відразу втекли.

Вперше бачив так близько зубрів в природі. Опубліковано Олексієм Коломійцем Субота, 5 січня 2019 р.

Також один з користувачів соцмережі наголосив у коментарях під дописом, мовляв, добре, що мисливці виявились доброчесними і не чіпали тварин: "Дурні зубри – чим далі від людей, тим довше проживуть. А будуть так підходити, якийсь муд*к зробить собі фото із тушкою... Дякую, що не підстрелили. Може і наші діти колись побачать їх живими".