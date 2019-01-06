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      Подошли очень близко: двух диких зубров заметили на Буковине, впечатляющее видео

      65 Читати новину українською
      Зубр
      Зубр / Фото из открытых источников

      На Буковине в Черновицкой области люди встретили двух диких зубров. Животные гуляли по лесу и подошли очень близко к людям.

      Такое видео опубликовал на свои странице в Facebook житель Буковины Алексей Коломиец.

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      Заметили зубров в селе Банилов-Подгорный Сторожинецкого района.

      Впервые видел так близко зубров в природе,
      – написал житель Буковины.

      Кроме того, пользователь сообщил в своей заметке, что в тот же день на Буковине видели еще двух самок и двух бычков, которые прошли по хребту. На видео заметно, как дикие животные гуляют по лесу. Они подошли к людям ближе чем на 10 метров и сразу убежали.

      Вперше бачив так близько зубрів в природі.

      Опубліковано Олексієм Коломійцем Субота, 5 січня 2019 р.

      Также один из пользователей отметил в комментариях под заметкой, мол, хорошо, что охотники оказались добропорядочными и не трогали животных: "Дураки зубры – чем дальше от людей, тем дольше проживут. А будут так подходить, какой-то муд*к сделает себе фото с тушкой... Спасибо, что не подстрелили. Может и наши дети когда-то увидят их живыми".

      Что известно о зубрах?
      Бизон европейский или зубр – это европейский вид рода бизонов семейства быковых. Зубры были доведены до угрозы исчезновения чрезмерным и неконтролируемым промыслом. В большинстве стран исчезновение зубров произошло в течение 17-19 веков, и окончательно вид был уничтожен во многих местах во время Первой мировой войны. Такая ситуация требовала мер по охране вида, включая запрет охоты, меры по восстановлению утраченных популяций, создание заповедных участков в местах поселения этих быков.

      Вид имеет несколько независимых охранных категорий. Он занесен в:

      - Красную книгу Украины (постоянно с 1980 года),
      - Красную книгу Международного союза охраны природы (постоянно),
      - Европейский красный список (1991).

      Теги: Новости Украины Новости Черновцов Мир животных
      Источник: 24 Канал
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