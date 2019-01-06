Подошли очень близко: двух диких зубров заметили на Буковине, впечатляющее видео

На Буковине в Черновицкой области люди встретили двух диких зубров. Животные гуляли по лесу и подошли очень близко к людям.

Такое видео опубликовал на свои странице в Facebook житель Буковины Алексей Коломиец.

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Заметили зубров в селе Банилов-Подгорный Сторожинецкого района.

Впервые видел так близко зубров в природе,

– написал житель Буковины.

Кроме того, пользователь сообщил в своей заметке, что в тот же день на Буковине видели еще двух самок и двух бычков, которые прошли по хребту. На видео заметно, как дикие животные гуляют по лесу. Они подошли к людям ближе чем на 10 метров и сразу убежали.

Вперше бачив так близько зубрів в природі. Опубліковано Олексієм Коломійцем Субота, 5 січня 2019 р.

Также один из пользователей отметил в комментариях под заметкой, мол, хорошо, что охотники оказались добропорядочными и не трогали животных: "Дураки зубры – чем дальше от людей, тем дольше проживут. А будут так подходить, какой-то муд*к сделает себе фото с тушкой... Спасибо, что не подстрелили. Может и наши дети когда-то увидят их живыми".