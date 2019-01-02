Спасение в новогоднюю ночь: спасатели вытащили лебедей, попавших в нефтяную ловушку

В городе Каменец-Подольский работники ГСЧС спасли 7 лебедей, которые попали в нефтяную ловушку в сквере "Лебединое озеро".

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Хмельницкой области.

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Ночью 1 января неравнодушные граждане позвонили в ГСЧС и сообщили, что в городе Каменец-Подольский в сквере "Лебединое озеро" ощутим запах нефтепродуктов, а также видно на поверхности воды маслянистую пленку. Вследствие этого лебеди попали в ловушку между верхним и нижним водоемом сквера, которые расположены по обе стороны моста.

Спасатели извлекли семь птиц из водоемов и смыли с них нефть.

Лебеди застряли в водоеме с нефтью

Спасатели освободили семь птиц

Впоследствии лебедей помыли и передали в надежные руки

Работники ГСЧС доставили лебедей в подразделение пожарно-спасательной части Хмельницкой области для временного содержания. Утром 1 января пожарные передали птиц в Каменец-Подольский эколого-натуралистический центр учащейся молодежи.

К слову, в ноябре 2018 года произошел крупнейший в истории канадского Ньюфаундленда шельфовый разлив нефти на платформе Husky Energy. Объем утечки в районе платформы SeaRose оценивается в 250 тысяч литров.