08:52
2 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2018 ГОДА ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путинский солдат. Передаём за проезд
      Вєсті Кремля
      18:21, 29 декабря 2018
      Вести.UA.Жир: Президентские амбиции Кернеса. Нарцисс Валерьевич
      Вєсті.UA
      17:38, 29 декабря 2018
      Безнаказанность, черные регистраторы, ректоры-бизнесмены и измены: коррупционные тренды 2018
      ЦРУ
      09:00, 28 декабря 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Алкоголизация, или Как спаивали людей в Союзе
      Згадати все
      22:52, 28 декабря 2018
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2018 ГОДА ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ

      Спасение в новогоднюю ночь: спасатели вытащили лебедей, попавших в нефтяную ловушку

      47 Читати новину українською
      Спасение лебедей
      Спасение лебедей / ГСЧС

      В городе Каменец-Подольский работники ГСЧС спасли 7 лебедей, которые попали в нефтяную ловушку в сквере "Лебединое озеро".

      Об этом сообщает пресс-служба  ГСЧС в Хмельницкой области.

      Читайте также: В ООН озвучили важный призыв перед новогодними праздниками

      Ночью 1 января неравнодушные граждане позвонили в ГСЧС и сообщили, что в городе Каменец-Подольский в сквере "Лебединое озеро" ощутим запах нефтепродуктов, а также видно на поверхности воды маслянистую пленку. Вследствие этого лебеди попали в ловушку между верхним и нижним водоемом сквера, которые расположены по обе стороны моста.

      Спасатели извлекли семь птиц из водоемов и смыли с них нефть.

      порятунок лебедів хмельницька область

      Лебеди застряли в водоеме с нефтью

      порятунок лебедів дснсСпасатели освободили семь птиц

      порятунок лебедів дснс

      Впоследствии лебедей помыли и передали в надежные руки

      Работники ГСЧС доставили лебедей в подразделение пожарно-спасательной части Хмельницкой области для временного содержания. Утром 1 января пожарные передали птиц в Каменец-Подольский эколого-натуралистический центр учащейся молодежи.

      К слову, в ноябре 2018 года произошел крупнейший в истории канадского Ньюфаундленда шельфовый разлив нефти на платформе Husky Energy. Объем утечки в районе платформы SeaRose оценивается в 250 тысяч литров.

      Теги: Новости Украины ГСЧС Новости Хмельницкого Мир животных
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 1 января: Зеленский идет в президенты, в Запорожье избили активиста
      1 января , 22:05 Главные новости 1 января: Зеленский идет в президенты, в Запорожье избили активиста
      1176
      "Эво, верни нам море": сухопутное проклятие Боливии и война за птичий помет
      1 января , 19:00 "Эво, верни нам море": сухопутное проклятие Боливии и война за птичий помет
      Іван Яковина 312
      Как получить компенсацию за няню: инструкция
      1 января , 18:01 Как получить компенсацию за няню: инструкция
      Світлана Попова 667
      Начинаем Новый год здорово: советы от Здоровье 24
      1 января , 17:15 Начинаем Новый год здорово: советы от Здоровье 24
      Олена Кандяк 199
      Монетизация субсидий и льгот утверждена: как она будет действовать
      1 января , 14:00 Монетизация субсидий и льгот утверждена: как она будет действовать
      Яніна Ткачук 1791
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук