В ООН озвучили важный призыв перед новогодними праздниками

Перед новогодними праздниками в ООН напомнили, что не стоит использовать подарочную бумагу и пластик, которые вредят экологии планеты.

Об этом сообщает Центр новостей ООН.

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Как отметили в организации, бумага для подарков плохо или вообще не перерабатывается. Там посоветовали использовать обычную бумагу, украшая ее яркими лентами.

Кроме того, в ООН отметили, что в магазины стоит ходить со своими пакетами, а не брать полиэтиленовые, тем более – не покупать еду в пластиковой посуде.

В программе ООН по охране окружающей среды отметили: каждый год примерно 8 миллионов тонн пластика сбрасывается в океан. На праздники же количество использованного пластика значительно больше, чем в обычные дни.

Напомним, в Германии вскоре появится первый город в стране, который ввел налог на продукты одноразового использования. Так, за стаканчики для кофе, коробки для пиццы и другие контейнеры для доставки еды в Тюбингене придется выложить дополнительную сумму.