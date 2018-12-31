В ООН озвучили важливий заклик перед новорічними святами

Перед новорічними святами в ООН нагадали, що не варто використовувати подарунковий папір та пластик, які шкодять екології планети.

Про це повідомляє Центр новин ООН.

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Як зазначили в організації, папір для подарунків погано або й взагалі не переробляється. Там порадили використовувати звичайний папір, прикрашаючи його яскравими стрічками.

Окрім того, в ООН наголосили, що в магазини варто ходити зі своїми пакетами, ане брати поліетиленові, тим паче – не купувати їжу у пластиковому посуді.

У програмі ООН з охорони навколишнього середовища зазначили: щороку приблизно 8 мільйонів тонн пластику скидається в океан. На свята ж кількість використаного пластику значно більшає ніж у звичайні дні.

Нагадаємо, у Німеччині незабаром з'явиться перше місто у країні, яке ввело податок на продукти одноразового використання. Так, за стаканчики для кави, коробки для піци та інші контейнери для доставки їжі у Тюбінгені доведеться викласти додаткову суму.