У Німеччині введуть податок на одноразовий посуд

У Німеччині незабаром з'явиться перше місто у країні, яке ввело податок на продукти одноразового використання. Так, за стаканчики для кави, коробки для піци та інші контейнери для доставки їжі у Тюбінгені доведеться викласти додаткову суму.

Про це повідомив мер міста Борис Палмер від партії "Зелених", передає Deutsche Welle.

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За його словами, міська рада вже взялась за написання відповідного проекту.

Зробивши виробництво відходів (одноразової продукції – 24 канал) більш дорогим, ми ліквідуємо фінансові стимули до його масового виробництва. Одноразова упаковка не повинна бути дешевшою за багаторазову, – заявив Палмер.

У наступні кілька місяців місцева влада має на меті вже реалізувати цей проект. Відтак, всі заклади, які продають харчі та напої в одноразовому посуді, будуть зобов'язані сплатити податок за кожну використату одиницю. Очевидно, це вплине на ціну на продукти харчування, і у їх вартість включатимуть і податок на одноразовий посуд.

Зазначається, що з 2016 пo 2017 роки витрати на утилізацію відходів в громадських місцях Тюбінгена зросли на 50 тисяч євро.