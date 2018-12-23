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      У Німеччині введуть податок на одноразовий посуд

      125 Читать новость на русском
      Німецьке
      Німецьке / Фото з відкритих джерел

      У Німеччині незабаром з'явиться перше місто у країні, яке ввело податок на продукти одноразового використання. Так, за стаканчики для кави, коробки для піци та інші контейнери для доставки їжі у Тюбінгені доведеться викласти додаткову суму.

      Про це повідомив мер міста Борис Палмер від партії "Зелених", передає Deutsche Welle

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      За його словами, міська рада вже взялась за написання відповідного проекту.

      Зробивши виробництво відходів (одноразової продукції – 24 канал) більш дорогим, ми ліквідуємо фінансові стимули до його масового виробництва. Одноразова упаковка не повинна бути дешевшою за багаторазову, – заявив Палмер. 

      У наступні кілька місяців місцева влада має на меті вже реалізувати цей проект. Відтак, всі заклади, які продають харчі та напої в одноразовому посуді, будуть зобов'язані сплатити податок за кожну використату одиницю. Очевидно, це вплине на ціну на продукти харчування, і у їх вартість включатимуть і податок на одноразовий посуд. 

      Зазначається, що з 2016 пo 2017 роки витрати на утилізацію відходів в громадських місцях Тюбінгена зросли на 50 тисяч євро.

      Теги: Екологія Податки
      Джерело: 24 Канал
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