20:41
23 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ВОЙНА В СИРИИ ИТОГИ 2018 ГОДА ИНДОНЕЗИЯ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Ракетное возбуждение Путина. Сходство Поклонской и Николая II
      Вєсті Кремля
      21:39, 22 декабря
      Вести.UA. Жир: Политическое будущее Вакарчука. Березовые резки для нардепов
      Вєсті.UA
      19:13, 22 декабря
      Коррупционные махинации на глазах всей страны: как Труханов едва не загнал в долги одесситов
      ЦРУ
      09:01, 21 декабря
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря
      Вспомнить Все: Вторичная занятость
      Згадати все
      22:50, 21 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ВОЙНА В СИРИИ ИТОГИ 2018 ГОДА ИНДОНЕЗИЯ

      В Германии введут налог на одноразовую посуду

      40 Читати новину українською
      Немецкое
      Немецкое / Фото из открытых источников

      В Германии скоро появится первый город в стране, который ввел налог на продукты одноразового использования. Так, за стаканчики для кофе, коробки для пиццы и другие контейнеры для доставки еды в Тюбингене придется выложить дополнительную сумму.

      Об этом сообщил мэр города Борис Палмер от партии "Зеленых", передает Deutsche Welle.

      Читайте также: Как регионы Украины используют поступления от экологического налога

      По его словам, городской совет уже взялся за написание соответствующего проекта.

      Сделав производство отходов (одноразовой продукции – 24 канал) более дорогим, мы ликвидируем финансовые стимулы к его массовому производству. Одноразовая упаковка не должна быть дешевле многократной,
      – заявил Палмер.

      В последующие несколько месяцев местные власти хотят уже реализовать этот проект. Следовательно, все учреждения, которые продают продукты и напитки в одноразовой посуде, будут обязаны уплатить налог за каждую использовать единицу. Очевидно, это повлияет на цену на продукты питания, и в их стоимость включать и налог на одноразовую посуду.

      Отмечается, что с 2016 пo 2017 годы расходы на утилизацию отходов в общественных местах Тюбингена выросли на 50 тысяч евро.

      Теги: Экология Налоги
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      20 декабря , 14:59 Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      На Кубани новое наводнение (Фото)
       22 августа 2012 , 11:54
      В Китае открыли самый высокий стеклянный мост: захватывающие фото
       12 марта , 15:11
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук