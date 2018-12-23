В Германии введут налог на одноразовую посуду

В Германии скоро появится первый город в стране, который ввел налог на продукты одноразового использования. Так, за стаканчики для кофе, коробки для пиццы и другие контейнеры для доставки еды в Тюбингене придется выложить дополнительную сумму.

Об этом сообщил мэр города Борис Палмер от партии "Зеленых", передает Deutsche Welle.

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По его словам, городской совет уже взялся за написание соответствующего проекта.

Сделав производство отходов (одноразовой продукции – 24 канал) более дорогим, мы ликвидируем финансовые стимулы к его массовому производству. Одноразовая упаковка не должна быть дешевле многократной,

– заявил Палмер.

В последующие несколько месяцев местные власти хотят уже реализовать этот проект. Следовательно, все учреждения, которые продают продукты и напитки в одноразовой посуде, будут обязаны уплатить налог за каждую использовать единицу. Очевидно, это повлияет на цену на продукты питания, и в их стоимость включать и налог на одноразовую посуду.

Отмечается, что с 2016 пo 2017 годы расходы на утилизацию отходов в общественных местах Тюбингена выросли на 50 тысяч евро.