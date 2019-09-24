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      Ученые нашли огромный континент под Европой: карта

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      Исследователи открыли потерянный континент под Европой
      Исследователи открыли потерянный континент под Европой / Pexels

      Исследователям удалось обнаружить огромный континент, который существовал сотни миллионов лет назад в Средиземноморье. До сих пор о нем не знал никто.

      Континент имел название Большая Адрия и был величиной с Гренландию, об этом пишет CNN.

      Ученые не знают, на что была похожа Большая Адрия. По их мнению, континент мог напоминать частично затопленную Зеландию.

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      Эту огромную часть суши обнаружили во время реконструкции эволюции сложной геологии Средиземноморского региона.

      Однако Большая Адрия просуществовала недолго. Континент сместился 130-150 миллионов лет назад вследствие движения тектонических плит. Тогда же он столкнулся с частью еще одного древнего континента – Лавразии.

      Из-за столкновения полностью содрало верхнюю часть Большой Андрее. Ученые утверждают, что из этого слоя образовались горные хребты Европы — Альпы, Апеннины, Балканы, Греция и Турция. А основная часть континента опустилась вниз – под Европу. Над остатками континента теперь есть Италия, Ирландия и Хорватия.

      Ученым удалось создать компьютерные симуляции движения тектонических плит перед, в течение и после погружения Великого Адрии под Европу.

      Знайдений континент Воспроизведение древних континентов/ Gondwana Research

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      Теги: Новости Украины Новости политики исследования Наука Экология
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