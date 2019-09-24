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      Вчені знайшли величезний континент під Європою: карта

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      Дослідники відкрили втрачений континент під Європою
      Дослідники відкрили втрачений континент під Європою / Pexels

      Дослідникам вдалось виявити величезний континент, який існував сотні мільйонів років тому в Середземномор’ї. Досі про нього не знав ніхто.

      Континент мав назву Велика Адрія та був завбільшки з Гренландію, про це пише CNN. Науковці не знають, на що була схожа Велика Адрія. На їхню думку, континент міг нагадувати частково затоплену Зеландію.

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      Цю величезну частину суші виявили під час реконструкції еволюції складної геології Середземноморського регіону.

      Однак Велика Адрія проіснувала недовго. Континент змістився 130-150 мільйонів років тому внаслідок руху тектонічних плит. Тоді ж він зіткнувся з частиною ще одного давнього континенту – Лавразії.

      Через зіткнення повністю здерло верхню частину Великої Андрії. Науковці стверджують, що з цього шару утворилися гірські хребти Європи — Альпи, Апенніни, Балкани, Греція та Туреччина. Натомість основна частина континенту опустилася вниз – під Європу. Над залишками континенту тепер є Італія, Ірландія та Хорватія.

      Вченим вдалося створити комп’ютерні симуляції руху тектонічних плит перед, протягом та після занурення Великого Адрії під Європу.

      Знайдений континент
      Відтворення давніх континентів/ Gondwana Research

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      Теги: Новини України Новини політики Екологія Наука дослідження
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