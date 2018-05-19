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Ученые необычным способом измерили температуру воды в Антарктиде: им помогли тюлени

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Тюлени помогли ученым измерить температуру вод в Антарктиде
Тюлени помогли ученым измерить температуру вод в Антарктиде / animalsglobe.ru

Данные о температуре, содержании соли и толщину слоя воды в Антарктиде удалось собрать с помощью специальных датчиков температуры-проводимости, которые закрепили на 14 тюленях: семи южных морских слонах и семи тюленях Уэддела. Всего ученым удалось сформировать базу данных из 6704 измерений.

Два вида тюленей, которых обнаружили в антарктических водах, помогают ученым в замерах температуры и солености вод вокруг уязвимых ледников в Западной Антарктике, передает Phys.org.

Мы мало что знали о том, чего следует ожидать от исследования, ведь это первый случай, когда данные были собраны таким образом в этой области. Нам удалось собрать гораздо больше информации от тюленей, чем за все предыдущие исследования с кораблей в этой области
– отметила Хелен Маллетт, которая возглавляла исследование.

Ученые Университета Восточной Англии исследуют способы изучения тепла, солености и глубины вод в Южном океане. Проведение замеров будет способствовать более точному прогнозированию того, как быстро будут таять ледники.

Сбор данных в летние месяцы относительно простой, но применение кораблей вблизи этого района зимой невозможно, поскольку площадь покрыта толстым слоем морского льда. Для решения этой задачи стартовал совместный проект Университета Восточной Англии с Исследовательским подразделением морских млекопитающих в Университете Сент-Эндрюса, которые были заинтересованы в регистрации кормового поведения тюленей.

"Хотя для измерения различий в течение ряда лет потребуется больше измерений, понятно, что привлечение тюленей для сбора данных о таких океанах даст полезную информацию для создателей моделей изменения климата, которые пытаются предсказать, как быстро будет расти уровень моря", – добавляют исследователи.

Авторы работы также отмечают, что такой метод сбора данных может быть в дальнейшем полезен не только климатологам, но и морским биологам, которые изучают сезонные изменения поведения животных.

Источник: 24 Канал
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