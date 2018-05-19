Вчені у незвичний спосіб виміряли температуру води в Антарктиді: їм допомогли тюлені

Дані про температуру, зміст солі і товщину шару води в Антарктиді вдалося зібрати за допомогою спеціальних датчиків температури-провідності, які закріпили на 14 тюленях: семи південних морських слонах і семи тюленях Уеддела. Всього вченим вдалося сформувати базу даних з 6704 вимірювань.

Два види тюленів, яких виявили в антарктичних водах, допомагають вченим у замірах температури та солоності вод навколо вразливих льодовиків у Західній Антарктиці, передає Phys.org.

Ми мало що знали про те, чого слід очікувати від дослідження, адже це перший випадок, коли дані були зібрані таким чином в цій області. Нам вдалося зібрати набагато більше інформації від тюленів, ніж за всі попередні дослідження з кораблів в цій області

– зазначила Хелен Маллетт, яка очолювала дослідження.

Вчені Університету Східної Англії досліджують способи вивчення тепла, солоності та глибини вод у Південному океані. Проведення замірів сприятиме точнішому прогнозуванню того, як швидко танутимуть льодовики.

Збір даних в літні місяці відносно простий, але застосування кораблів поблизу цього району взимку неможливе, оскільки площа покрита товстим шаром морського льоду. Для вирішення цього завдання стартував спільний проект Університету Східної Англії з Дослідницьким підрозділом морських ссавців в Університеті Сент-Ендрюса, які були зацікавлені в реєстрації кормової поведінки тюленів.

"Хоча для вимірювання відмінностей протягом ряду років буде потрібно більше вимірів, зрозуміло, що залучення тюленів для збору даних про такі океани дасть корисну інформацію для творців моделей зміни клімату, які намагаються передбачити, як швидко буде зростати рівень моря", – додають дослідники.

Автори роботи також відзначають, що такий метод збору даних може бути в подальшому корисний не тільки кліматологам, а й морським біологам, які вивчають сезонні зміни поведінки тварин.