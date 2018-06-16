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Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь

Ученые обнаружили неожиданное свойство красного вина

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Ученые обнаружили неожиданное свойство красного вина
Ученые обнаружили неожиданное свойство красного вина / ibilingua.com

Бокал красного вина эквивалентен часу занятий в тренажерном зале.

Такое заявление сделали ученые Университета Альберты в Канаде, передает Zhyvyaktyvno.

Такое свойство придает вину ресвератрол – это соединение влияет на здоровье таким же образом, как и физические упражнения.

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Ресвератрол повышает работоспособность, улучшает функции сердца и мышц столь же эффективно, как и занятия на тренажерах.

Ресвератрол может помочь группам пациентов, которые хотят заниматься, но физически не в состоянии. Он сможет стать для них своеобразным имитатором упражнений, а также улучшить результаты от той скромной физической активности, на которую они способны,
– отметил ученый Джейсон Дейк.

Люди, которые употребляют бокал красного вина в день, менее склонны к развитию слабоумия или онкозаболеваний.

Также красное вино положительно влияет на работу сердца, на сохранение молодости и уровень сахара в крови.

via GIPHY

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: LifeStyle Здоровая жизнь Здоровье исследования Алкоголь
Источник: 24 Канал
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