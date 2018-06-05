Ученые показали ужасную находку из желудка мертвого кита
Ученые пять дней безуспешно боролись за жизнь кита в Тайланде. Когда он умер, в его желудке обнаружили 8 килограмм пластикового мусора.
Об этом пишет Reuters.
Как отметили ветеринары, перед смертью кит блевал и ему удалось избавиться от 5-ти пластиковых пакетов. Всего в его желудке после вскрытия нашли 80 пакетов.
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Ветеринары отмечают, что кит умер именно из-за пластика, которого наелся в океане. Его желудок забился и он не мог принимать пищу.
Как подсчитали специалисты ООН, в год человечество сбрасывает в океан менее 8 миллионов тонн пластика.
Пластиковые пакеты из желудка кита
Ужасная находка
Источник: 24 Канал
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