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Ученые показали ужасную находку из желудка мертвого кита

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Кит умер через пластик
Кит умер через пластик

Ученые пять дней безуспешно боролись за жизнь кита в Тайланде. Когда он умер, в его желудке обнаружили 8 килограмм пластикового мусора.

Об этом пишет Reuters.

Как отметили ветеринары, перед смертью кит блевал и ему удалось избавиться от 5-ти пластиковых пакетов. Всего в его желудке после вскрытия нашли 80 пакетов.

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Ветеринары отмечают, что кит умер именно из-за пластика, которого наелся в океане. Его желудок забился и он не мог принимать пищу.

Как подсчитали специалисты ООН, в год человечество сбрасывает в океан менее 8 миллионов тонн пластика.

Пластиковые пакеты из желудка кита

Ужасная находка

Теги: мир животных Экология Таиланд
Источник: 24 Канал
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