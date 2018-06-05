Науковці показали жахливу знахідку зі шлунку мертвого кита
Науковці п’ять днів безуспішно боролися за життя кита у Тайланді. Коли він помер, у його шлунку виявили 8 кілограм пластикового сміття.
Про це пише Reuters.
Як зазначили ветеринари, перед смертю кит блював і йому вдалося позбутися 5-ти пластикових пакетів. Усього в його шлунку після розтину знайшли 80 торбинок.
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Ветеринари наголошують, що кит помер саме через пластик, якого наївся в океані. Його шлунок забився і він більше не міг споживати їжу.
Як підрахували фахівці ООН, в рік людство скидає в океан щонайменше 8 мільйонів тон пластику.
Пластикові пакети зі шлунку кита
Жахлива знахідка
Джерело: 24 Канал
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