Науковці показали жахливу знахідку зі шлунку мертвого кита

Науковці п’ять днів безуспішно боролися за життя кита у Тайланді. Коли він помер, у його шлунку виявили 8 кілограм пластикового сміття.

Про це пише Reuters.

Як зазначили ветеринари, перед смертю кит блював і йому вдалося позбутися 5-ти пластикових пакетів. Усього в його шлунку після розтину знайшли 80 торбинок.

Читайте також: Як допомогти планеті: практичні поради та популярні міфи

Ветеринари наголошують, що кит помер саме через пластик, якого наївся в океані. Його шлунок забився і він більше не міг споживати їжу.

Як підрахували фахівці ООН, в рік людство скидає в океан щонайменше 8 мільйонів тон пластику.

Пластикові пакети зі шлунку кита

Жахлива знахідка