Ученые сделали жуткий прогноз из-за таяния льда в Антарктиде

Таяние льдов Антарктиды нарастает со значительной скоростью и ускорилось в три раза за последние пять лет. Из-за этого повышается мировой уровень моря, что может в конечном итоге представлять опасность для береговых линий.

Об этом говорится в докладе команды ученых из США и Великобритании, передает "Интерфакс".

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Отмечается, что до 2012 года сокращение количества льда в Антарктике держалось на уровне 76 миллиардов тонн в год, однако с тех пор эта цифра выросла до уровня 219 миллиардов тонн в год.

Мы рассматриваем эти результаты как еще один сигнал тревоги, чтобы замедлить потепление нашей планеты,

– отметил Эрик Риньо, сотрудник Лаборатории реактивного движения НАСА, который в течение двух десятилетий следил за ледяным покровом Земли.

По словам ученых, если в течение следующего десятилетия не принять экстренных мер, тающий лед, может добавить более 25 сантиметров к общему увеличению уровня моря в мире к 2070 году. Таким образом в целом уровень моря может подняться на 3,5 метра.