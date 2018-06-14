Вчені зробили моторошний прогноз через танення льоду в Антарктиці

Танення льодів Антарктиди наростає зі значною швидкістю і прискорилося в три рази за останні п'ять років. Через це підвищується світовий рівень моря, що може в кінцевому підсумку становити небезпеку для берегових ліній.

Про це йдеться в доповіді команди вчених зі США та Великобританії, передає "Інтерфакс".

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Зазначається, що до 2012 року скорочення кількості льоду в Антарктиці трималося на рівні 76 мільярдів тонн на рік, однак з тих пір ця цифра зросла до рівня 219 мільярдів тонн на рік.

Ми розглядаємо ці результати як ще один сигнал тривоги, щоб уповільнити потепління нашої планети,

– зазначив Ерік Ріньо, співробітник Лабораторії реактивного руху НАСА, який протягом двох десятиліть стежив за крижаним покривом Землі.

За словами вчених, якщо протягом наступного десятиліття не вжити екстрених заходів, лід, що тане, може додати більше 25 сантиметрів до загального збільшення рівня моря в світі до 2070 року. Таким чином загалом рівень моря може зрости на 3,5 метра.