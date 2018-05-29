Ученые сняли фильм, сюжет в котором постоянно меняется: видео
Ученые сняли фильм с меняющимся сюжетом – картина подстраивается под зрителя. Система следит за вниманием человека и меняет сцены фильма под него.
Команда ученых из Ноттингемского университета создала фильм, сюжет которого постоянно меняется в зависимости от уровня вовлеченности каждого конкретного зрителя, говорится в издании "Ніж".
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Постер к фильму "Момент"
Этот показатель авторы картины замеряют с помощью прибора, который считывает электрическую активность мозга: система в режиме реального времени понимает, насколько внимательно человек следит за тем, что происходит на экране.
Фильм "Момент" длится чуть менее получаса, хотя материала для его создания было снято в разы больше. У каждой сцены есть несколько версий, которые для разных зрителей комбинируются по-разному.
Сюжет "Момента" разворачивается в мире будущего, где компьютеры стали источником угрозы для человечества. Впервые картину покажут 7 июня в рамках кинофестиваля в Шеффилде.
Смотрите трейлер фильма "Момент":