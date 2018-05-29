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ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777" СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО
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ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777" СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО

Вчені зняли фільм, сюжет в якому постійно змінюється: відео

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Кадр з фільму
Кадр з фільму "Момент" / Vimeo

Вчені зняли фільм з мінливим сюжетом – картина підлаштовується під глядача. Система стежить за увагою людини і змінює сцени фільму під неї.

Команда вчених з Ноттінгемського університету створила фільм, сюжет якого постійно змінюється в залежності від рівня залученості кожного конкретного глядача, йдеться у виданні "Ніж".

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Постер до фільму "Момент"

Цей показник автори картини заміряють за допомогою приладу, що зчитує електричну активність мозку: система в режимі реального часу розуміє, наскільки уважно людина стежить за тим, що відбувається на екрані.

Фільм "Момент" триває трохи менше півгодини, хоча матеріалу для його створення було відзнято в рази більше. У кожної сцени є кілька версій, які для різних глядачів комбінуються по-різному.

Сюжет "Моменту" розгортається в світі майбутнього, де комп'ютери стали джерелом загрози для людства. Вперше картину покажуть 7 червня в рамках кінофестивалю в Шеффілді.

Дивіться трейлер фільму "Момент":

The MOMENT Trailer 2018 from AlbinoMosquito on Vimeo.

 

Джерело: 24 Канал
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