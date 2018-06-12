Ученые создали надувной материал, который может заменить подушки безопасности

Изменить сам подход к безопасности, а то и вообще перевернуть с ног на голову всю автоиндустрию, может новое изобретение ученых из Массачусетского технологического института. Исследователи с помощью 3D-принтера создали так называемую "жидкую пневматику". Принципиально новый материал – легкий и прочный, и главное "живой", то есть, способной быстро менять свою форму.

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