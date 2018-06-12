Учені створили надувний матеріал, який може замінити подушки безпеки

Змінити сам підхід до безпеки, а то й узагалі перевернути з ніг на голову всю автоіндустрію, може новий винахід учених з Массачусетського технологічного інституту. Дослідники за допомогою 3D-принтера створили так звану "рідку пневматику". Принципово новий матеріал – легкий та міцний, і головне "живий", тобто такий, що здатний швидко змінювати свою форму.

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