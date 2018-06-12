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КНДР ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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Телеканал новин 24 Програми Автотехнології
КНДР ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Учені створили надувний матеріал, який може замінити подушки безпеки

Автотехнології 11 Читать новость на русском

Змінити сам підхід до безпеки, а то й узагалі перевернути з ніг на голову всю автоіндустрію, може новий винахід учених з Массачусетського технологічного інституту. Дослідники за допомогою 3D-принтера створили так звану "рідку пневматику". Принципово новий матеріал – легкий та міцний, і головне "живий", тобто такий, що здатний швидко змінювати свою форму.

Більше – дивіться у програмі. 

Теги: Автотехнології
Джерело: 24 канал
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